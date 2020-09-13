Mourinho'dan Alexander Sörloth için transfer açıklaması!

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini duyurdu.

13 Eylül 2020 Pazar - 22:33
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Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından transfer konularıyla ilgili konuştu.
 
"Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" dedi.
 
Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz" şeklinde konuşmuştu.

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