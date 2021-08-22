Moussa Dembele'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Kadro yapılanması kapsamında Serdar Dursun 'u takıma katan ve en az 1 hücumcu daha transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerin ismi, Moussa Dembele ile anılırken yıldız futbolcunun menajerinden yalanlama geldi.

Transfer iddialarını yalanlayan 25 yaşındaki futbolcunun menajeri, NTV Spor 'a yaptığı açıklamada, "Moussa’nın Fenerbahçe’ye transferi için tek bir kişiyle bile görüşmedik." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

2018 yılında Celtic'ten Lyon'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dembele'nin 2 yıl daha kontratı bulunuyor.