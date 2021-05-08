Moussa Maraga bombası! Bu sefer Galatasaray...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray , yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi ve Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Moussa Marega ile ilgilendiği aktarıldı.

Ahmed Al-Otaibi'nin haberine göre Galatasaray, Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Moussa Marega'yı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal de ilgilenmekte.

Daha önce Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Marega'nın yüksek ücret talebi ile Arap Yarımadası'nda bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve bu doğrultuda da Al Hilal'in devreye girdiği aktarılmıştı.