Muhammed Gümüşkaya için Club Brugge devrede

Vitor Pereira'nın 20 yaşındaki prensi Muhammed Gümüşkaya için Club Brugge devreye girdi.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 9:02
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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile büyük patlama yapan , Avrupa takımlarını peşine taktı. Sarı-lacivertlilere Muhammed için başvuran ilk takım ise Club Brugge oldu. Belçika ekibi hem F.Bahçe ile hem de Muhammed ile görüşme talebinde bulundu.
 
ORTAK ÇALIŞMA
 
Oyuncunun kariyerinde patlama yapma yaşında olduğunu düşünen Brugge'ün, Türkiye'nin futbolcu gelişimi için doğru olmadığı ve bu yüzden Muhammed için F.Bahçe ile ortak çalışma programı üzerinde duruyor. (Yeni Asır)

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Etiketler: vitor pereira muhammed gümüşkaya club brugge fenerbahçe
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