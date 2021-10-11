Muhammed Gümüşkaya için Club Brugge devrede

ORTAK ÇALIŞMA



Oyuncunun kariyerinde patlama yapma yaşında olduğunu düşünen Brugge'ün, Türkiye'nin futbolcu gelişimi için doğru olmadığı ve bu yüzden Muhammed için F.Bahçe ile ortak çalışma programı üzerinde duruyor. (Yeni Asır)