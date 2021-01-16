Müjde! Galatasaray transfer kaynağını buldu

Transfere destek



Galatasaray, forma sponsoru Sixt Rent a Car’dan destek alacak ve ara transferde en az iki nokta atışı yapacak. Cim-Bom ile iki senelik anlaşma yapan ve bunun karşılığında 40 milyon lira ile sarı-kırmızılılara destek olan şirketin, bu kez harcama limitini artırma adına Aslan’ın arkasında duracağı ifade edildi.

Sixt ile 1 yıl daha

