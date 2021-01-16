Müjde! Galatasaray transfer kaynağını buldu

Galatasaray, forma sponsoru Sixt Rent a Car ile 1 yıllık anlaşma daha yapacak.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 8:24
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Transfere destek
 
Galatasaray, forma sponsoru Sixt Rent a Car’dan destek alacak ve ara transferde en az iki nokta atışı yapacak. Cim-Bom ile iki senelik anlaşma yapan ve bunun karşılığında 40 milyon lira ile sarı-kırmızılılara destek olan şirketin, bu kez harcama limitini artırma adına Aslan’ın arkasında duracağı ifade edildi.
 
Sixt ile 1 yıl daha
 
Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan’ın, Başkan Mustafa Cengiz’i arayarak yardıma hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. Böylece Sixt ile yapılan iki yıllık anlaşma 3 seneye çıkarılacak ve Galatasaray 30 milyon lira daha kasasına koyacak. Üstelik son sene parası da yüzde 50 artırılmış olacak.
 

 

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