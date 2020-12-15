Müjde! Ljajic'e Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'ın kronik problemi olan Adem Ljajic'e Gözteğe talip oldu.

15 Aralık 2020 Salı - 12:24
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Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından Avrupa Ligi için iddialı konuma gelen Göztepe'de yönetim de ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, hedef çıtasını yükseltirken bu doğrultuda ocak ayında yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirme kararı aldı. Orta alanda verimi artırmak isteyen yönetim, Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Adem Ljajic'i kadroya katmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılı yönetim, Sırp yıldız için nabız yoklarken sözleşmesi devam eden futbolcu ile ilgili şartların oluşması halinde ocak ayında resmi teklifini yapacak.
 
İSTANBUL'DA ÇOK MUTSUZ
 
Siyah-beyazlı ekipte orta alanda forma giyen ve görev verilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen 29 yaşındaki futbolcunun, Kartal'la ara dönemde yolları ayırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Avrupa'dan da talipleri olan futbolcu için maliyet araştırmasına giren Göz-Göz, Ljajic'in sözleşmesinin sürmesi nedeniyle de bir miktar bonservis ödemek zorunda. Kartal'da süre alamadığı için mutsuz olan Ljajic'in Süper Lig'in yükselen değeri sarı-kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Mehmet Sepil başkanlığındaki yönetim, Beşiktaş kulübü ile temasa geçerek bonservis sorununu çözecek.
 
ÇIKIŞ ARIYOR
 
Beşiktaş'ta bu sezon kadro rotasyonunda çok fazla şans bulamayan Ljajic, kariyerinde çıkış yapabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Göztepe'nin son haftalarda aldığı sonuçlar, İzmir kenti ve sarı-kırmızılı ekibin müthiş taraftarı Sırp yıldızın transferi için Göz-Göz'e avantaj sağlıyor.
 
Kariyerine Sırp ekibi Partizan'da başlayan Ljajic, İtalya'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino'da forma giydikten sonra 2018-2019 sezonu başında önce kiralık olarak Beşiktaş'a geldi, ardından bonservisiyle geçen sezon yaz transfer döneminde siyah-beyazlılara imza attı.
 

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Etiketler: ljajic beşiktaş göztepe
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