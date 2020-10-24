Müjdeli haberi duyurdu! Çılgın gelir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 'YouTube'dan 30-40 Milyon kazanmayı düşünüyoruz' dedi.

24 Ekim 2020 Cumartesi - 12:44
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FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Orta boy bir ulusal kanala eşdeğer bir kanalımız var. Bunun finansal bir yükü var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık Youtube'den devam edecek."
 
YouTube'dan sadece şu an 500-600 bin gelir sağlamaya başladık. Sistem tam oturunca 30-40 Milyon kazanmayı düşünüyoruz. FB TV kapanıyor diye endişelenmeyin ama er ya da geç YouTube'a geçeceğiz. FB TV'de çalışanları da YouTube için çalışacak.
 
Kenan Evren Lisesi'ni 14 Ekim tarihiyle bir yıl ön kullanım hakkıyla aldık. Sonrasında 30 yıllık hakkını alacağız. Çevre Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Aziz Yıldırım'a da teşekkürler.
 

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Etiketler: ali koç fenerbahçe
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