Murat Şahin: 'Sergen Yalçın'ı oyuna alacaktık'

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

02 Ekim 2021 Cumartesi - 22:03
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Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Murat Şahin'in sözleri;
 
Bu maçı minimum hasarla geçmek istiyorduk, bu maç o yüzden de önemliydi. Oynayan oyuncularımız Aslan gibi ellerinden geleni yaptılar. Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Haklı bir galibiyet aldık.
 
RİSK ALMAK İSTEMİYORUZ
 
Sakatlık listesi kabarık ama maçların üst üste olması onları kullanamamamıza neden oldu. Risk almak istemiyoruz, oyuncu sağlığı daha önemli.
 
ESPİRİLİ YORUM
 
Sergen Hoca'yı oyuna atalım dedik, cezası varmış kırmızı kart gördü.
 
SÖZLÜ BİR ŞEY YOK
 
Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı

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