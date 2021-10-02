Murat Şahin: 'Sergen Yalçın'ı oyuna alacaktık'

İşte Murat Şahin'in sözleri;

Bu maçı minimum hasarla geçmek istiyorduk, bu maç o yüzden de önemliydi. Oynayan oyuncularımız Aslan gibi ellerinden geleni yaptılar. Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Haklı bir galibiyet aldık.

RİSK ALMAK İSTEMİYORUZ

Sakatlık listesi kabarık ama maçların üst üste olması onları kullanamamamıza neden oldu. Risk almak istemiyoruz, oyuncu sağlığı daha önemli.

ESPİRİLİ YORUM

Sergen Hoca'yı oyuna atalım dedik, cezası varmış kırmızı kart gördü.

SÖZLÜ BİR ŞEY YOK

Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı