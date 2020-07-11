Muriç'in yerine dev golcü...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba. 2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya 'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.

33 maçta 18 gol attı

Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı. Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.