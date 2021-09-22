Muslera'dan 3-0 açıklaması: Çok fazla dertlenmenin anlamı yok

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, 3-0 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2021 Çarşamba - 22:51
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Kayserispor'a deplasmanda 3-0 yenilen Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera maç sonrası açıklamalar yaptı.
 
Muslera'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:
 
Kayserispor'u tebrik ediyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Hafta boyunca bütün detayları çok iyi çalışıyoruz. Şu anda bahane bulmak doğru değil. Birçok oyuncumuz yeni, ister istemez adaptasyon sorunumuz oluyor. Daha bugün bir arkadaşımız ilk maçına çıktı. Daha önce de böyle lig başlangıçları yaşadık. Maçtan sonra soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ın, daha çok zamanımız var. Daha önce de böyle zamanlar yaşadık ama bunları aştık. Bunu hatırlattık hepimize. Herkesin kendi performansına bakıp ileriye gitmesi gerekiyor. 3 günde 1 maç oynuyoruz. 3 gün sonra bir maçımız daha var. Lazio maçında o oyunu oynayan yine bizim takımımızdı. Demek ki bu potansiyel bizde var. Üzüleceğiz tabii ki ama bunu bir kenara bırakıp önümüzdeki maça bakacağız. Çok fazla dertlenmenin anlamı yok. Bugünü unutup önümüze bakacağız.
 
ASSUNÇAO: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI
 
Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao da oynadığı için mutlu olduğunu ancak yenilgiden dolayı üzgün olduğunu belirtti.
 
İşte Assunçao'nun sözleri;
 
İlk maçıma çıktım. Benim için Galatasaray formasıyla maça çıkmak inanılmaz bir gurur. Keşke sonuç böyle olmasaydı. İnanılmaz üzgünüm ama Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymekten ötürü çok mutluyum.

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