Muslera'dan 'Strakosha' açıklaması! 'Ne yazık ki...'

TAYLAN ANTALYALI: İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK



Tecrübeli orta saha şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımız bizim için itici güç. Onların desteğiyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyetle başlamak çok güzeldi. Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her maç daha iyi olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz."