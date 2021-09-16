Muslera'dan 'Strakosha' açıklaması! 'Ne yazık ki...'

16 Eylül 2021 Perşembe - 22:22
Uruguaylı file bekçisi şu ifadeleri kullandı:
"Çok önemli bir galibiyet. Nasıl başlarsanız öyle gider. Kolay bir maç değil. Galataray ofansif ve defansif anlamda iyi görüntü verdi. Milli maçlar sonrası böyle performans göstermek kolay değil."
"KALECİLER TEK İNSANDIR"
"Benim de hatam oldu başka maçlarda. Kaleciler tek insandır ne yazık ki. Kaleciler yalnız. Bunu kabullenip moral bozmadan pes etmemek lazım. İşimizin cilvesi bu. Başka oyun
cular hata yapabilir ama bizim hata lüksümüz yok."
TAYLAN ANTALYALI: İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK
Tecrübeli orta saha şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarımız bizim için itici güç. Onların desteğiyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyetle başlamak çok güzeldi. Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her maç daha iyi olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz."