Muslera'dan 'Strakosha' açıklaması! 'Ne yazık ki...'

Galatasaray maçında yaptığı hatayla takımının mağlubiyetinde önemli bir rol oynayan Strakosha hakkında yorumda bulunan Muslera 'Kaleciler ne yazık ki tekdirler' ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2021 Perşembe - 22:22
İLGİLİ HABERLER
Sarri mağlubiyeti bıraktı Vedat Muriç'i açıkladı! Cengiz Ünder attı Anjorin cevap verdi Fatih Terim: Sarri açıkçası beni mahcup etti Kerem Aktürkoğlu ile Marcao tribüne gitti taraftarlar ayakta alkışladı E. Frankfurt - Fenerbahçe

Uruguaylı file bekçisi şu ifadeleri kullandı:
 
"Çok önemli bir galibiyet. Nasıl başlarsanız öyle gider. Kolay bir maç değil. Galataray ofansif ve defansif anlamda iyi görüntü verdi. Milli maçlar sonrası böyle performans göstermek kolay değil."
 
"KALECİLER TEK İNSANDIR"

"Benim de hatam oldu başka maçlarda. Kaleciler tek insandır ne yazık ki. Kaleciler yalnız. Bunu kabullenip moral bozmadan pes etmemek lazım. İşimizin cilvesi bu. Başka oyuncular hata yapabilir ama bizim hata lüksümüz yok."

TAYLAN ANTALYALI: İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK

Tecrübeli orta saha şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımız bizim için itici güç. Onların desteğiyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyetle başlamak çok güzeldi. Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her maç daha iyi olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: muslera Strakosha galatasaray lazio
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray - Lazio maçından sonra Ümit Davala'dan Belhanda itirafı! 'Bu yüzden gitti' Galatasaray - Lazio maçından sonra Ümit Davala'dan Belhanda itirafı! 'Bu yüzden gitti'
Strakosha kendi kalesine attı Galatasaray Lazio'yu devirip liderlik koltuğuna oturdu!Strakosha kendi kalesine attı Galatasaray Lazio'yu devirip liderlik koltuğuna oturdu! Şampiyonlar Ligi'nde Erling Haaland fırtınası! Galatasaray detayı: 8-9 milyon Euro... Şampiyonlar Ligi'nde Erling Haaland fırtınası! Galatasaray detayı: 8-9 milyon Euro... Fatih Terim Galatasaray - Lazio maçı öncesi neşteri vurdu! Sürpriz karar... Fatih Terim Galatasaray - Lazio maçı öncesi neşteri vurdu! Sürpriz karar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.