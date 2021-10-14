Muslera Konyaspor maçında ilk 11'de olacak

Brezilya - Uruguay maçı için milli takımda olan Muslera neredeyse dinlenmeden Konyaspor karşısında ekstra mesai yapacak.

14 Ekim 2021 Perşembe - 9:41
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Her Milli arada olduğu gibi, Galatasaray 'da yine tüm beklenti Muslera'nın Güney Amerika'dan Türkiye'ye sorunsuz şekilde dönmesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece TSi 03.30'da Brezilya ile Uruguay, Dünya Kupası eleme maçında karşılaşacak.
 
Dinlenmeden Konyaspor maçına çıkıyor
 
Muslera bu karşılaşmada forma giydikten sonra, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasına yetişmeye çalışacak. 35 yaşındaki eldiven yine dinlenmeden, antrenman yapmadan sahaya çıkacak. Muslera, bir önceki Milli arada da Uruguay'dan İspanya'ya, oradan da Türkiye'ye geçerken, evine bile dönmeden takıma havalimanında katılmıştı. Olası bir dinlendirme seçeneğinde ise yedek kalecilerin formu hiç ümit vermiyor.

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Etiketler: muslera galatasaray
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