Muslera mesajı alkış topladı

Uruguay'ın yıldız forveti Luis Suarez Şili maçında attığı golden sonra Muslera'ya anlamlı bir mesaj yolladı.

09 Ekim 2020 Cuma - 9:59
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2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, Şili'yi ağırladı. Uruguay maçı 2-1 kazanırken, Luis Suarez'den takım arkadaşı Fernando Muslera'ya özel bir mesaj gönderdi.
 
Luis Suarez, 39. dakikada Uruguay'ın ilk golünü penaltıdan kaydetti. Suarez, Şili maçında attığı golün ardından, kısa bir süre önce annesini kaybeden Fernando Muslera ve ailesine "Güçlü olun" sözleriyle başsağlığı mesajı gönderdi.
 
Maçı evinde canlı izleyen Fernando Muslera, Suarez'in bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından "Teşekkürler kardeşim" paylaşımı yaptı.
 
Öte yandan Diego Godin de sosyal medya hesabından Fernando Muslera'ya mesaj gönderdi.

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Etiketler: muslera suarez
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