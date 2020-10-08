Muslera'nın kesin dönüş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor deplasmanında sakatlanan Muslera Kasım'da takımla beraber çalışacak.

08 Ekim 2020 Perşembe - 11:47
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Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi.
 
AĞIR İDMANLARA BAŞLADI
 
Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi.
 
TFF'YE BİLDİRİLEN YABANCILAR
 
Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.
 
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