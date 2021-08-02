Muslera'nın yedeği olmak yerine Beşiktaş'a...

Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok Beşiktaş'ta forma giymek istiyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:48
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Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok’u da listesine alan ve bir süredir bu oyuncu için kulübüyle temas halinde olan Beşiktaş Yönetimi, Galatasaray’ın da devreye girmesi nedeniyle çalışmalarına hız verdi.
 
Mert’i transfer ederek hem kaleyi yerli anlamda daha güçlendirecek hem de yabancı sayısı nedeniyle kadro mühendisliği konusunda elini sağlamlaştıracak olan siyah- beyazlı yönetim gibi, Mert’in de Beşiktaş’ı istediği ortaya çıktı. Galatasaray’da Muslera’nın yedeği olmak yerine, Beşiktaş’ta Ersin ve Utku ile dönüşümlü oynamayı tercih edeceği belirtilen Mert’in bu nedenle siyah-beyazlı kulübe daha yakın olduğu ortaya çıktı.

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Etiketler: mert günok beşiktaş
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