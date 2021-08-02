Muslera'nın yedeği olmak yerine Beşiktaş'a...

Mert’i transfer ederek hem kaleyi yerli anlamda daha güçlendirecek hem de yabancı sayısı nedeniyle kadro mühendisliği konusunda elini sağlamlaştıracak olan siyah- beyazlı yönetim gibi, Mert’in de Beşiktaş’ı istediği ortaya çıktı. Galatasaray’da Muslera’nın yedeği olmak yerine, Beşiktaş’ta Ersin ve Utku ile dönüşümlü oynamayı tercih edeceği belirtilen Mert’in bu nedenle siyah-beyazlı kulübe daha yakın olduğu ortaya çıktı.