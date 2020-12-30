Muslera ve Saracchi'den sonra bir Uruguaylı daha

Galatasaray, Uruguaylı orta saha Ignacio Laquintana'yı gündemine aldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba - 9:19
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Galatasaray ocak ayı transfer dönemine hızlı giriyor. Aytaç Kara’dan sonra kanat için de ilk hamle yapıldı.
 
Ocak ayında özellikle orta saha ve kanat transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray’da hamleler bir bir geliyor. Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ile söz kesen Cimbom aradığı kanat oyuncusunu da Uruguay’da buldu.
 
Sportcell Youtube kanalından Safa Kaan Öztürk’e konuşan Marcelo Saracchi’nin menajeri Marcelo Tejera, Galatasaray'ın Uruguay 1. Lig'i Defensor Sporting takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ignacio Laquintana ile görüştüğünü söyledi.
 
1999 doğumlu futbolcu orta sahanın sağında görev yapıyor. Piyasa değeri (Bonservis bedeli) 200 bin Euro olan genç ismin bonsevisi Defensor Sporting Club’de. 2019’da 31 maçta 4 gol kaydeden oyuncu, bu sezon da 14 maçta bir gol attı.
 

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Etiketler: Ignacio Laquintana galatasaray
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