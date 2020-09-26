Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi Tivibu Spor 'a açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz aynı zamanda Younes Belhanda ve Marcao için transfer yanıtı verdi.

"MAÇLARIN SEYİRCİLİ OYNANMASINI İSTİYORUZ"

"Biz maçların makul oranda seyircili oynanmasını istiyoruz. Dün Bayern Münih - Sevilla maçı %30 seyircili oynandı. İnşallah da o insanlara bir şey olmaz. Türkiye spor endeksli bir ülke. İkinci sırada basketbol var."

BELHANDA VE MARCAO AÇIKLAMASI

Belhanda ve Marcao'nun ayrılık ihtimali hakkında gelen soruyu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Her kızın 40 isteyeni olur, bir tanesi alır. İzin verirseniz bu konulara girmek istemiyorum." dedi.

"DERBİDE DIŞ FAKTÖRLERİN EN AZA İNMESİNİ DİLİYORUM"