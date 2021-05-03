Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'i bitiren hamle

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimlere adaylığını koydu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:06
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Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.
 
Mustafa Cengiz,  şu an için adaylığı kesinleşen Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yarışacak
 
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ NASIL OLACAK?
 
Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor.
 
Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşulmaya başlandı.
 
Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor. Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.

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Etiketler: mustafa cengiz galatasaray
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