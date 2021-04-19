Mustafa Cengiz'den flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması

19 Nisan 2021 Pazartesi - 15:22
Real Madrid
, Barcelona
, Atletico Madrid
, Liverpool
, Manchester City, Manchester United, Arsenal
, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus
, Inter ve Milan
kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa
Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray
'ın dahil olacağı iddia edildi.
'GALATASARAY'IN MENFAATLERİ NEYİ GEREKTİRİYORSA...'
Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti. Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid
Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.