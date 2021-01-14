Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması

Beşiktaş derbisine kazanmak hedefiyle çıkıyoruz. Değerli bir rakiple oynuyoruz önemli bir derbi. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncularımız ölümüne oynayacak.
Bir sürü faktör bir araya geldik ve umulmadık yenilgiler aldık. Sadece hakemlere bağlamıyorum. Kayseri
spor maçında tek bir şut ve tek bir golle yenildik. Sanırım bir Konyaspor
maçında da tek kale oynuyorduk, Almanya
'dan gelen ve bir maç oynayan kalecimiz vardı, bir top geldi ve gol oldu. Bunu gördüm ben. Bayern Münih de 3. Lig takımına kupada elendi. Çok değerli oyuncularımız var. Kadromuzda olan herkes çok önemli. Gençlerin mücadelesi de beni çok mutlu ediyor. Hocamız da gençleri monte etti. Keşke Kerem penaltıyı kaçırmasaydı, ben kaçırsaydım. Hoca da az önce öyle söyledi. Hepsine güveniyoruz. Falcao, Muslera hepsine güveniyoruz. Kalecilerimiz de kötü değil, bir bakıyorsunuz maçı çeviriyorlar. Pazar günü ölümüne oynayacağız. Kıran kırana geçecek, hak eden kazansın. Tabii ki hak eden Galatasaray
olacak.
Taraftar olarak bakarsanız, beceriksiziz ve vasatız. Vasat da yeni çıktı, nereden geldiyse. Vasat derseniz, Arapça
da orta şekerli kahve olur. Bu harcama listesini veriyoruz 'Teknik heyete bu kadar oyuncu verdik, sattık, teknik heyet beceremedi' diye değil. Sakın böyle anlaşılmasın. 3 yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. 3 günde Nagatomo'yu aldık. 3 günde de Ndiaye'yi sattık. Hocamızın oluruyla, ilk başta vermek istemiyordu. Haklı olarak tepki verdi ve gönderdik. Menajeri kapımızda nöbet tuttu, oğlumu bile aradılar. 40 milyon euro bonservis ödemişiz. Başka kulüplerde ölseniz bunları vermezler. 'Mahremiyet' derler. TFF'de veremediler, sıkıştılar.
Gerçek limitler ne? Ben söylüyorum, diğerleri söyleyemiyor. Toplam ödenen 44 milyon euro ve 47 oyuncu. 68 oyuncu göndermişiz, 62,8 milyon kar etmişiz. 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba bir de becerikli olsaydık ne olacaktı? Bir kulübümüz 18 aldı, 13 gözüküyor. Romanya
'ya da gitti biliyorsunuz, Bolu
'ya gitmedi. Bizim her şeyimiz çık ve net. Yalan, dolan yok. Bizans
yok, arkadan dolanıp 2 puan almak yok. Bizim her şeyimiz açık.
100 milyon euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Kormayın aday değilim. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki oradan sıçramalılar. Yapılandırmayı sormadınız. Bunların hepsi birbirine bağlı. 380 Milyon TL yapılandırma yaptım, kimse bana 'Bunu neden genel kurul yapmadın?' demedi. Euro borçlarını TL'ye çevirdim.
5 yıl yapılandırma yaptık, bunu ilk ben söyledim. Şimdi 7+2'ye döndü. Şimdi diyorlar ki, neyse sustular biraz. Güzel kardeşim ben kendim için mi yaptım? Ömrümün ne olacağı belli değil, bunları acındırmak için söylemiyorum. Diyelim sağlıklıyım, hastagh açmışlar, '200 dolar
ver, sen de yaparsın' diyorlar. 47 transfer yapmışım, hala doymamışsın. Kara delik gibi... Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerlileri. 1 saat Fatih Hoca ile konuştuk. Her şeyi konuşuyoruz. Hocayı atıyormuşuz"
İkisini de konuşunca değer 38 milyon euro! Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın. TFF'den bazı haberler
kaçıyor. En çok harcama limiti bize verilmiş, 'Lan elinde limit var, harcasana' diyorlar. Öyle değil. Orada tüm harcamalar var. TFF'ye 'Tüm rakamları verin' dedim, 'Mahremiyet' dediler. 9,8 Milyon TL harcama limitim var. Galatasaray ve Trabzonspor
'un limiti var. 'Arttırın' dedim. Çünkü kur yenilemesi yaptılar. 'Limitleri günlük kurdan değil, 8'den yapın' diye hastagh çalışması yapın. O zaman limitim 26 Milyona çıkar.
KOMA HALDE BİLE G.SARAY'I DÜŞÜNDÜM
En koma halimde bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu hastalık, milyonlarca taraftar gibi benim için de hastalık. Bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca, sizi yenmiş sayılıyor. Transferde galipseniz, şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık, defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Taylan Antalyalı çıktı. Zorluklar bazen fırsat
yaratabilir.
HOCAMIZ ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTTI
Hocamız da şapkadan tavşan çıkardı. Biz de yönetim olarak fil çıkartıyoruz. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. 'Rakip 18 transfer yaptık, biz battık' gibi bir şey yok. 'Rakip başkan cebinden veriyor' deniyor. Bin taraftarım, 1 lira verse benim verdiğimden daha değerlidir. Galatasaray bir dernektir.
HİÇ TRANSFER YAPMAYABİLİRİZİ
Hiç transfer yapamayabiliriz. İstifa en kolay yol, beni kurtarır ve bana iyilik olur. Aradan süre geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa buna dayanamam. Kayyum isteyenler de oldu ama iyi niyetli değiller. Çok uğraştım. İstanbul
yanıt veremedi, Ankara
'ya gittim. 'Partilere nasıl izin veriyorsunuz?' dedim. 'Size toplantı izni verirsek, herkese vermek zorundayız' dediler. Bana 'Ayarladılar, seçim iptal olacağı için tarih belirledi' dediler. Ben neden girmeyeyim seçime? Ben enayi miyim? 2,500 kişi bana oy vermiş, bu namustur. Onlara ihanet edemem. Onların ricasıyla girerim, ben girer miyim, onu hiç bilmiyorum.
SPONSORLA BİR ŞEY YAPACAĞIZ
9 Milyon TL harcama limitimiz var. Ancak sponsorla bir şeyler ayarlayacağız. Limiti aşanlar oldu, ne oldu? iki defa aştılar. Ben %25 aşarım. 1 Milyon Euro değil de 4 harcarsam aştım. Aşanlar oldu, olmadı mı? Olmadı herhalde. TFF'ye sürekli soruyorum, yanımda kendileri de oluyor. Ses yok ama görüntü var.
ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM
Aday olmayı düşünmüyorum, bilmiyorum. Ben şundan korkuyorum, ben hasta bir Galatasaray taraftarıyım, maç izlemeyi çok severim. Benim locam stat boş olsa bile doludur. Başkan olmadan önce de böyledir. Fenerbahçeli, Beşiktaş
lısı gelir, şamata olur. Şimdi zevk alamıyorum. Hakeme bir şey diyemiyorum, gol atamıyorum, mumya gibi oturuyorum. Gol yiyoruz, gık yok. Ayıp olur, yanımda rakip başkanlar oluyor. Milletin karakterini ve kalitesini öğrenmek istiyorsanız, başkan olun ve diğer başkanların ne mal olduğunu görün. Real Madrid
'den 5-6 gol yedik, ayağını bile oynatmadı. Göbek atan başkanlar gördük.
İYİ BİR ADAY OLURSA ÇEKİLİRİM
İyi bir aday, işi yürütecek bir aday görürsem oun lehine çekilirim. İyi bir aday görmezsem, ara süreçte de çıkanlar iyi Galatasaraylılar, hepsi değerli, onları küçük görmüyorum ama kendimce yeterli görmezsem, aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum. Bir taraftar olarak kendime eziyet ederim. Doktorlara ve aileme bakarsak... Filmin daha acıklı bölümüne girmeyelim.
HOCAMA GENÇLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Hocama, gençler için teşekkür ederim. Hata da yapabilirler. Seyirci olmadığı için 'Yuh' bitti ama sosyal medyada çocukları idam ediyorlar. Lütfen yapmayın. Sosyal medyada kullandığım bir hesap yok. Yöneticilerimin de yok. Bir iki defa 'Sakın' dedim. Tweet atan yöneticilerimden de rahatsızım. Yeniden gelirsem tweet yasak. Ben de şampiyon olursak 'Hayırlı olsun' diye atıyorum. Sahte hesaplar ortaya çıksın diye yapıyorum. Hocam da 'Keşke ben ataydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi. Ben de bunu söyledim. Yabancı 16'ya çıktı. Hocama dedim ki 'Sen 14 yaptın yetmemiş, 16'ya çıkardılar.'
OĞULCAN ÇAĞLAYAN KONUSU
Oğulcan Çağlayan sözleşmesinde son maddeyi de ilk maddeyi de okudum. Arkadaşımızın yanlışı var. Opsiyon var ama patron tek taraflı opsiyonu SGK
'ya bildiriyor. Siz de daha iyi bir kulüp bulmuşsunuz. Kararda da 'yaratan kulüp' olmadığımız belirtiliyor. 'Galatasaray ayartmadı' deniyor. Tek taraflı uzatma olduğu için tek taraflı fesih var. Hepsi bu. Futbolcu köle değil, ben tek taraflı uzatamam. FIFA'da açıkça diyor, 'Tek taraflı uzatmayı onay almadan yapamazsın.' Spor hukukçularına sorsalardı. Diğer kulüpler de UÇK'dan rahatsız. 40-50 kayıtlı avukat geliyor, karar veriyor. Tarihte böyle ceza yok. 1 milyon 250 bin euro da Kayseri Erciyesspor
'a ödenen ceza, 6 maç cezayı da 6 maç oynamadığı için vermişler.