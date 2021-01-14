Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması

HOCA DA AZ ÖNCE SÖYLEDİ; GÜVENİYORUZ

BİZE VASAT BAŞKAN, VASAT YÖNETİM DİYORLAR

BEN SÖYLÜYORUM, DİĞERLERİ SÖYLEYEMİYOR

100 MİLYON EURO KAR MI?

100 milyon euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Kormayın aday değilim. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki oradan sıçramalılar. Yapılandırmayı sormadınız. Bunların hepsi birbirine bağlı. 380 Milyon TL yapılandırma yaptım, kimse bana 'Bunu neden genel kurul yapmadın?' demedi. Euro borçlarını TL'ye çevirdim.

HOCAYI ATIYORMUŞUZ

EN ÇOK HARCAMA LİMİTİ BİZDE

KOMA HALDE BİLE G.SARAY'I DÜŞÜNDÜM

En koma halimde bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu hastalık, milyonlarca taraftar gibi benim için de hastalık. Bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca, sizi yenmiş sayılıyor. Transferde galipseniz, şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık, defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Taylan Antalyalı çıktı. Zorluklar bazen fırsat yaratabilir.

HOCAMIZ ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTTI

Hocamız da şapkadan tavşan çıkardı. Biz de yönetim olarak fil çıkartıyoruz. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. 'Rakip 18 transfer yaptık, biz battık' gibi bir şey yok. 'Rakip başkan cebinden veriyor' deniyor. Bin taraftarım, 1 lira verse benim verdiğimden daha değerlidir. Galatasaray bir dernektir.

HİÇ TRANSFER YAPMAYABİLİRİZİ

Hiç transfer yapamayabiliriz. İstifa en kolay yol, beni kurtarır ve bana iyilik olur. Aradan süre geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa buna dayanamam. Kayyum isteyenler de oldu ama iyi niyetli değiller. Çok uğraştım. İstanbul yanıt veremedi, Ankara 'ya gittim. 'Partilere nasıl izin veriyorsunuz?' dedim. 'Size toplantı izni verirsek, herkese vermek zorundayız' dediler. Bana 'Ayarladılar, seçim iptal olacağı için tarih belirledi' dediler. Ben neden girmeyeyim seçime? Ben enayi miyim? 2,500 kişi bana oy vermiş, bu namustur. Onlara ihanet edemem. Onların ricasıyla girerim, ben girer miyim, onu hiç bilmiyorum.

SPONSORLA BİR ŞEY YAPACAĞIZ

9 Milyon TL harcama limitimiz var. Ancak sponsorla bir şeyler ayarlayacağız. Limiti aşanlar oldu, ne oldu? iki defa aştılar. Ben %25 aşarım. 1 Milyon Euro değil de 4 harcarsam aştım. Aşanlar oldu, olmadı mı? Olmadı herhalde. TFF'ye sürekli soruyorum, yanımda kendileri de oluyor. Ses yok ama görüntü var.

ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Aday olmayı düşünmüyorum, bilmiyorum. Ben şundan korkuyorum, ben hasta bir Galatasaray taraftarıyım, maç izlemeyi çok severim. Benim locam stat boş olsa bile doludur. Başkan olmadan önce de böyledir. Fenerbahçeli, Beşiktaş lısı gelir, şamata olur. Şimdi zevk alamıyorum. Hakeme bir şey diyemiyorum, gol atamıyorum, mumya gibi oturuyorum. Gol yiyoruz, gık yok. Ayıp olur, yanımda rakip başkanlar oluyor. Milletin karakterini ve kalitesini öğrenmek istiyorsanız, başkan olun ve diğer başkanların ne mal olduğunu görün. Real Madrid 'den 5-6 gol yedik, ayağını bile oynatmadı. Göbek atan başkanlar gördük.

İYİ BİR ADAY OLURSA ÇEKİLİRİM

İyi bir aday, işi yürütecek bir aday görürsem oun lehine çekilirim. İyi bir aday görmezsem, ara süreçte de çıkanlar iyi Galatasaraylılar, hepsi değerli, onları küçük görmüyorum ama kendimce yeterli görmezsem, aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum. Bir taraftar olarak kendime eziyet ederim. Doktorlara ve aileme bakarsak... Filmin daha acıklı bölümüne girmeyelim.

HOCAMA GENÇLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Hocama, gençler için teşekkür ederim. Hata da yapabilirler. Seyirci olmadığı için 'Yuh' bitti ama sosyal medyada çocukları idam ediyorlar. Lütfen yapmayın. Sosyal medyada kullandığım bir hesap yok. Yöneticilerimin de yok. Bir iki defa 'Sakın' dedim. Tweet atan yöneticilerimden de rahatsızım. Yeniden gelirsem tweet yasak. Ben de şampiyon olursak 'Hayırlı olsun' diye atıyorum. Sahte hesaplar ortaya çıksın diye yapıyorum. Hocam da 'Keşke ben ataydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi. Ben de bunu söyledim. Yabancı 16'ya çıktı. Hocama dedim ki 'Sen 14 yaptın yetmemiş, 16'ya çıkardılar.'

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KONUSU





Oğulcan Çağlayan sözleşmesinde son maddeyi de ilk maddeyi de okudum. Arkadaşımızın yanlışı var. Opsiyon var ama patron tek taraflı opsiyonu SGK 'ya bildiriyor. Siz de daha iyi bir kulüp bulmuşsunuz. Kararda da 'yaratan kulüp' olmadığımız belirtiliyor. 'Galatasaray ayartmadı' deniyor. Tek taraflı uzatma olduğu için tek taraflı fesih var. Hepsi bu. Futbolcu köle değil, ben tek taraflı uzatamam. FIFA'da açıkça diyor, 'Tek taraflı uzatmayı onay almadan yapamazsın.' Spor hukukçularına sorsalardı. Diğer kulüpler de UÇK'dan rahatsız. 40-50 kayıtlı avukat geliyor, karar veriyor. Tarihte böyle ceza yok. 1 milyon 250 bin euro da Kayseri Erciyesspor 'a ödenen ceza, 6 maç cezayı da 6 maç oynamadığı için vermişler.