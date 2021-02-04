Mustafa Cengiz'den Mostafa Mohamed ve Fenerbahçe transferi itirafı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında yaptığı konuşmada flaş bir itirafta bulundu... Cengiz, konuşmasında Mostafa Mohamed için Fenerbahçe'nin haricinde bir başka takımın da, daha önce transfer teklifi yaptığını duyurdu. İşte o sözler...

04 Şubat 2021 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 15:54
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında yaptığı konuşmada yeni transfer Mostafa Mohamed'e ilişkin konuştu.
 
Sarı kırmızılı kulübün başkanı, yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'e, daha önce Fenerbahçe ile beraber bir başka Türk kulübünün de teklif yaptığını dile getirdi.
 
Cengiz'in konuşması şu şekilde oldu;
 
"Mustafa olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. İnsan bir kendini görüyor. Araya her şey girdi. Türkiye'den bir kulüp teklif verdi, adı lazım değil, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mustafa'yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız. Yalan haberdir."

 

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Etiketler: Galatasaray Mostafa Mohammed Mustafa Cengiz
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