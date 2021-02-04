Mustafa Cengiz'den Mostafa Mohamed ve Fenerbahçe transferi itirafı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında yaptığı konuşmada yeni transfer Mostafa Mohamed'e ilişkin konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'e, daha önce Fenerbahçe ile beraber bir başka Türk kulübünün de teklif yaptığını dile getirdi.

Cengiz'in konuşması şu şekilde oldu;