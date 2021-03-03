Mustafa Cengiz'den Serdar Tatlı'ya yaylım ateşi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçından sonra Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır ve MHK'yi topa tuttu.

03 Mart 2021 Çarşamba - 23:15
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cengiz açıklamasında Bizim korkumuz VAR hakemindendi, fakat yapılacak çifte standartlar kötü örnekler insanı korkutuyor. Bir insanın adalet duygusu şaşarsa bu olay bitmiştir. Kırmızı kart bir utanç meselesiydi. Adam görmüyor bile... Ey Serdar Tatlı ben senin de bunlardan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Zaten mutlu oluyorsan bir saniye orada durma" ifadelerini kullandı.
 
İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları....
 
"Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor. Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün, yani memleketin temelidir. İnsanlar bunu mal, mülk olarak algılıyor sanırım. VAR'daki kör gözler... Sahadaki hakemin gösterdiği kırmızı kart utançtır."
 
"Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum. Top, vücuttan ele gelirse bu penaltı değil. Eğer penaltı faulden verildiyse onu tartışırız ama faul işareti hiç göstermedi. Mostafa Mohamed, çocuk da şaşırdı. Ayıp değil mi kardeşim? Serdar Tatlı, senin bundan mutlu olduğunu sanmıyorum. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılınca ben inanılmaz rahatsız oluyorum."
 
"MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi.

 
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Etiketler: mustafa cengiz mhk cüneyt çakır
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