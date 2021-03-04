Mustafa Cengiz'den sert tepki! "Bu düzeni kuranlar şeytani"

Ankaragücü maçı sonrası hakem ve VAR kararlarına büyük tepki gösteren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) giderek, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" dedi.

04 Mart 2021 Perşembe - 17:30
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) giderek, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" dedi.
 
Sarı-kırmızılı camia MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. Yaklaşık 1 saat içeride kalan Mustafa Cengiz'in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz, daha sonra TFF Riva Tesisleri'nden ayrıldı.
 
Mustafa Cengiz: Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani
 
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) görüşmeyle ilgili bilgiler veren Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;
"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."
 

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Etiketler: Mustafa Cengiz galatasaray TFF
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