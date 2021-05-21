Mustafa Cengiz'den zehir zemberek sözler! 'Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorum'



Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının karşısına geçti. Cengiz'in konuşması sır gibi saklanırken, çok sayıda da detay barındırıyor. Fatih terim ile kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Mustafa Cengiz "Ben Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorum" dedi.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN SÖZLERİ...



Başkan adayları açıklama yaptı. 'Terim'in yanındayız' dediler. Ben değilim. Ben olduğum sürece onunla sözleşme yapmam. Çünkü ben onun düşmanı imişim. Bir şartla olur, çıkar özür diler, beni ikna eder. Öyle... Yeni hoca ve transfer çalışmalarımız devam ediyor."

1 GOLLE ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİK

"Bildiğiniz gibi, maç öncesi değil de sezon öncesi sezon sonrası açıklamalar yapıyorum. Bu sezon sonu şampiyon da olamadık, geçen sene olduğu gibi. 1 gole kaybettik. 1 gol daha atsaydık... Komedi bir şey oldu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Aynı puanla bitirip averajla ikinci olduk."

TARİHİ AÇIDAN KONUŞUYORUM





"Tarihi açıdan yapıyorum bu konuşmayı. Önümüzdeki seçimler, test seçimidir. Galatasaray beni getiren oraya, 1. seçimi almama neden tepki seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldakilerin belki yarısı beni tanımıyordu. Kurullara katılan, yazışma gruplarına katılanlar bilir. Tepki oylarıyla seçildim. Şampiyon da olsak 4-5 ay sonra seçime gideceğim dedim. 4 adayla girdik o seçime. Eski başkan da aday oldu. Genel kurulun tercihi ve teveccühüyle göreve devam ettik."

GALATASARAY KENDİNİ TEST EDECEK

"3 sene doluyor. Neler yapmışız kısaca göz atacağız. Galatasaray'da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek."

ŞUNA OY ATIN DEMEM

"Bana oy atmayan, seçime giren, rıza gösterdiğim demeyeyim de yanlış anlaşılır, benim de desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben şuna buna oy atın demem. Ben kendime de oy atın demedim. Şu anda da demem."

MÜTHİŞ DESTEKLERİ OLDU

"Ben her 2 seçim döneminde, 1 kişiyi arayıp da bana oy atın demedim. Destek olun demedim. Ancak parasal açıdan olun demişimdir. En çok da onu başaran bizim Abd ürrahim'dir. Hem localara, hem parasal olarak müthiş destekleri oldu. İnsanlar, Abdürrahim arayınca 'Ne kadar' diyor. Gülüyorduk. Sağolsun."

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK





"Gece gündüz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA 'yla karşılaştık. UEFA üst düzey delegasyonu gönderip tanışmak istedi. Kişinin kalitesi, kişinin sözünü tutma ölçütü, kişinin güven vermesi yapılacak projeden, arsadan, teminatlardan daha değerli. Avrupa bankacılık sistemi doymuş bir sistem, projeyi getiren kişinin yeterliliğiyle test ediyorlar. Bu bize ters. Bu durumda UEFA, bizle bir görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını öğrendim. Hoşuma gitti. Sağolsun Şenes Ağabey söyledi. Ona da teşekkür ederim."

FATİH TERİM VE BODRUM SÖZLERİ

"Biz mayıs ayı sonuna kadar, 5 ay, hemen hemen her hafta UEFA'yla uğraştık, hemen hemen her hafta. Ben kaç kere gittim unuttum. Onlar da ceplerinden ödeyerek Mete İkiz kardeşim de yardımcı oldu. Oytun, Dorukhan, Okan Böke, Sedef Hanım altı kişilik ekip devamlı taşındık. Sportif AŞ'dekiler hariç, giden herkes otel ve uçak paralarını kendi ödedi. Bunu ne kadar bonkör anlamında söyledim. Gelecek başkanlar da cebinden ödesin. Bu tüm deplasmanlar ve maçlar için geçerlidir. Sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a, ABD'ye giderken bize ödetiyor diye bir laf söylemedim. O başka bir şey içindi. Onu yanlış aksettirmişler. Bizim resmi maçlar içindi.

ÜST BAŞKAN GİBİ

"Kalkıp hocaya taşıyorlar. Bana da alıp öyle taşıyın. Yanlış aktarıyorsun. O adam da bana sormalı. Ben hemen telefon çeviririm. Sen benim hakkımda böyle mi konuştun derim. Çok pis huyum vardı. Fatih Hoca beni aradı. Hiç konuşacağım diye aramadı. Onun bizi (Fatih Terim) gördüğü pozisyon itibarıyla, o çıktı ortaya. Öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi..."

NİSAN BORCUNU DA ÖDEYECEĞİZ

"Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Futbolculara borç yok. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Taraftara kalsa onu hemen göndermeliydik. Yarısı da gitmesin dedi. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı zeminle ilgili. Neyse... Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu."

SURAT İFADEMDEN DOLAYI ÖZÜR DİLERİM