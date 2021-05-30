Mustafa Cengiz'e büyük şok! İhraç edilecek

Galatasaray'da eğer Metin Öztürk başkan seçilirse 109.2 maddesini devreye sokup Mustafa Cengiz ve yönetiminin kulüpten ihracı için bastıracak.

30 Mayıs 2021 Pazar - 9:55
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Yönetici Okan Böke bile, seçimin 7 Mayıs’ta listelerini veren adaylar arasında olması gerektiğini söylerken, Şardan-Albayrak ikilisinin seçime katılabilmesi adına böyle bir hülleye başvurulduğu ifade edildi. Elmas da, “Hazırlanmamış adaylara imkan sağlandı” dedi
 
Galatasaray, 19 Haziran’da 6 adaylı bir seçime girmeye hazırlanırken, ortaya çıkan tablonun, “Abdurrahim Albayrak”ı seçime sokma operasyonu olduğu ortaya çıktı.
 
Sarı-kırmızılı yönetim, pandemi koşulları nedeniyle iptal ettiği 29 Mayıs’taki seçimi ertelese, 7 Mayıs’ta listelerini veren Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Işın Çelebi yarışın içinde olacaktı. Ancak bu şekilde iptal kararı alınarak, İbrahim Özdemir ile birlikte Yiğit Şardan da seçimin içinde tutuldu. Son ana kadar aday olup olmayacağı tartışılan Mustafa Cengiz de, yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın Şardan ile birlikte yeniden seçilebilme şansına önayak oldu.
 
Zaten buna en iyi örnek de, mevcut yönetimin üyesi olan Okan Böke... Sarı-kırmızılı idareci, “Galatasaray Tüzüğü’nün öngördüğü ve emrettiği gibi her şekil ve şartta, bilinen seçim tarihi olması gereken 29 Mayıs sonrası tüm görevlerimi bırakıyorum. Benim için bu seçimde 7 Mayıs’a kadar listelerini vermiş olan adaylar vardır. GALATASARAY’ımıza hayırlı uğurlu olsun” paylaşımında bulundu.
 
Burak Elmas da ikinci kez listelerini verirken, “Bu bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray’ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuz şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” demişti.
 
Öztürk’ten ‘109.2’ çıkışı
 
Adaylardan Metin Öztürk, Galatasaray’da başkanlığa seçilmesi halinde tüzüğün 109.2 maddesini devreye sokup Mustafa Cengiz ve yönetiminin kulüpten ihracı için bastıracak. Tüzüğün 109.2 sayılı maddesi uyarınca, “seçimlerin yapılmasını engelleyici davranışta bulunması” nedeniyle Cengiz ve ekibinin üyelikten çıkarılması için çalışan Öztürk, konuyla ilgili sağlam bir dosya hazırlattı. (Milliyet)

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Etiketler: galatasaray mustafa cengiz abdürrahim albayrak metin öztürk
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