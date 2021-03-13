Mustafa Cengiz Mayıs'ta yine aday!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Mayıs ayında yapılacak kongrede bir daha aday olacağı öğrenildi. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmayı planlayan Başkan Cengiz'in durumunun iyiyi gitmesi nedeniyle yeniden aday olma kararını aldığı öğrenildi.

Ocak 2018'de yapılan seçimde Dursun Özbek ile yarışan Mustafa Cengiz, son sandıklarda rakibini geçerek 80 oy farkla başkan olmuştu. Ardından sarı-kırmızılılar o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Hem kazanılan kupa, hem de borçların azalmasıyla sivrilen Başkan Cengiz, Mayıs 2018'deki seçimde bir daha kongreye gidip aday olmuştu.

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SONUNCUSUNDA FARKLI ALDI



Mayıs ayındaki seçimde Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu ile yarışan Mustafa Cengiz, bu kez 2 bin 525 oy toplayarak ikinci kez başkan seçilmiş ve 3 yıllık görevine başlamıştı. Mustafa Cengiz yönetimi ikinci görevinde de şampiyonluğa ulaşmıştı. Ardından Galatasaray 'ın muhalif kanadıyla ters düşen ve ibra krizi yaşayan Cengiz ve yönetimi mahkemeye giderek ibrasızlığı iptal ettirmişti. İbra olayının yeniden aday olmasına engel olmadığı belirtilen Cengiz'in yeni ekibiyle bir daha aday olacağı kaydedildi. Sözleşmesi biten isimler de böylece yaz ayına bırakıldı.

"GEREKİRSE BEN ÖDERİM"

