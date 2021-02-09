Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 'Fenebahçe'yi UEFA'ya şikayet...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin transferleri hakkında "Ben UEFA'ya gitmem! Biz, bir Türk kulübünü dahi UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz" dedi.

09 Şubat 2021 Salı - 16:06
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Yeni transferlerine imza töreni düzenleyen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz tören sonrası açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yaptığı "Tüm kulüplerin limitlere uyduğuna inanmak istiyoruz" ifadelerine katıldığını söylemişti.
 
Galatasaray'ın birçok transfer yapan Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet edip etmeyeceği de merak ediliyordu. Cengiz bu konuya da açıklık getirdi.
 
Cengiz "Harcama limitlerini açıklayın dedim. TFF mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. KAP'a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan açıklamalara da ben inanmıyorum. Beşiktaş'ın açıklamasını görüyorum ve arttırıyorum. Bütün bir sezon açıklansın bakalım, görelim. Öyle yok mangalda kül bırakmak."
 
"Ben UEFA'ya gitmem! Biz, bir Türk kulübünü dahi UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz. Aksine hiçbir Türk kulübüne ceza verilmemesi gerektiğini savunduk. Bizim hakkımızda iki çuval şikayet gitti UEFA'ya. Kim? Rakip takım taraftarları" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: fenerbahçe galatasaray uefa mustafa cengiz
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