Mustafa Cengiz: Sevgili Ali Koç, haddini bileceksin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe başkanının açıklamalarını biraz önce bana ilettiler ve dinledim. Ben de bir kulüp başkanı olarak, böyle sorumsuz ve hadsiz bir beyanat ile ilk defa karşılaştım. Kamuoyuna ve camiamıza önce şunu açıklamak isterim ki, karar 5 Aralıkta alındı. 7 Ocak 2021de yazı bize geldi. UÇKnın iç işleyişinden dolayı belki imzalar tekemmül ediyordu. Bilemiyorum. Burada en önemli nokta şu; Sayın Ali Koçun açıklaması, Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor. Ceza verilsin şeklinde... Gözüm üzerinizde ey tahkim diyor. Bir Biz ayartan kulüp değiliz! Gelen 21 sayfalık yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir diyor. Neden? Hemen özetleyeyim. Konuya muttali olduğum için anlatıyorum. Ben bu kadar detay bilmiyorum. Sevgili Oğulcanla da geleneksel olarak imza törenine bir kere fotoğraf çektirdik. Çok iyi bir çocuk. Rize spor tek taraflı olarak TFFde nasıl yapıyorsa sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. FIFA kurallarına göre futbolcu köle değil, rızasının alınması gerekir diyor. Ücreti de daha yüksek olmalı deniyor. Çok cüzi bir ücret artışıyla sözleşme uzatılmış. Hukukçulardan dinlediğimiz kadarıyla böyle. TFF, Rizespor un talebini kabul ediyor. Bunun üzerine de futbolcu, bitime 6 maç kala gidiyor TFFye, haksız işlem yaptıkları için ben de sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum diyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ BURADA AYARTAN KULÜP DEĞİLİZ"

Galatasaray'ın Türkiye'de futbolun kıblesi olduğunu dile getiren Cengiz, "Olay sonra bize geliyor. Biz burada ayartan kulüp değiliz. Galatasaray daha önce söylediğim gibi ve herkesin bildiği gibi Türkiyede futbolun kıblesidir. İster yerli ister yabancı. Bütün sporcular Galatasaraya gelmek ister. Bunu kabul edeceksiniz. Bu bir realite ve gerçek. Bundan rahatsız olmayın. Türkiyede bir kulübün dünya çapında böyle bir isme sahip olması Türkiyeyi de gururlandırmalı rakiplerimizi de. Biz onların da yücelmesini isteriz ama Galatasarayın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın. Kabul edin. Futbolcu bizimle sözleşme imzaladıktan sonra Rizespor Kulübü, haksız fesih diye TFFye başvuruyor. TFF bunun aylardır inceliyor. Biz doğru dürüst bakmadık. Çünkü o kadar açık bir olay ki Tabii ki hukuki destek verdik. Kendi avukatları götürdü olayı" diye konuştu.

"UÇK'NIN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ YOK"

UÇK'nın verdiği cezayla ilgili yorum yapan Cengiz, şunları söyledi: "Burada UÇK açısından konuşuyorum. 6 maç disiplin cezası vermişler. Böyle bir şey olamaz. UÇKnın disiplin cezası vermeye yetkisi yok. Karar batıl bir hüküm. Hukukta asıl olan ilk incelemede usul incelenir. Usulde hata yapılmıştır. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Çıkan 1.2 milyon ceza muazzam bir rakamdır. Bunu ne insan vicdanı ne adalet ne AİHM kabul etmez. Biz normal yargı yoluna, tahkime başvuracağız. Tahkim onay verirse, futbolcunun hoşnut olmadığı bir durum ortaya çıkarsa mahkemeye başvuracağız ve bununla sonuna kadar uğraşacağız. Öyle laflar dolanıyor ki, bu UÇK kararından sonra futbolcunun 6 maçlık cezası başlar deniyor. UÇK böyle bir ceza veremez ki! UÇKnın uhdesinde değil. Veremez! Biz öyle biliyoruz. Verebiliyorsalar da tahkimden bunu düzeltmelerini istiyoruz."

"KENDİ GÖZÜNDEKİ MERTEĞİ GÖRMEDEN BAŞKANLARININ GÖZÜNDEKİ ÇÖPÜ ARAMASIN"

Fenerbahçe camiasına her zaman büyük saygı duyarım" diyen Cengiz, "En yakın dostlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, babamız Fenerbahçelidir. Benim buradaki söylemlerim tamamıyla Fenerbahçe başkanına yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiyenin en varlıklı insanı olabilirsin. Allah arttırsın; ama sen yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Onları yönlendiremezsin. Baskı altına alamazsın. Bunu yapamazsın. Ne haddin var ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Tahkimin bunu realize edeceğine inanıyorum. Tahkim realize edemezse Sayın Ali Koç buyursun Rize tarafına Zaten hep Rize tarafında neler olduğunu bir gün anlatırım hatıralarımı yazarsam. Neler oldu çok şaşırırsınız. O zaman Rize ile birlikte hareket etsin. Taraf olsun. Bizimle birlikte UEFAya, FIFAya AİHMe gelsin. Karşımızda gelsin. Bütün gücünü de kullansın. Haklı mı kazanır haksız mı? Onu görürüz. Kendi gözündeki merteği görmeden başkalarının gözündeki çöpü aramasın" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.