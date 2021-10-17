Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi

2020 yılı için Mustafa Cengiz ve yönetimi 391 oyla ibra edildi.

17 Ekim 2021 Pazar - 18:21
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Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve üyeler oylarını bu sandıklara attı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı.
 
BÖKE: YÖNETİME ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİN BAŞARILAR DİLİYORUM
 
Daha sonra kürsüye çıkan dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, "Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Pandeminden dolayı Allah ne Galatasarayımıza ne de hiç kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Mali genel kurulları zamanında yapalım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza beraber içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak başkana da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum" dedi.

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Etiketler: galatasaray mustafa cengiz ibra
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