Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi

Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve üyeler oylarını bu sandıklara attı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı.

BÖKE: YÖNETİME ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİN BAŞARILAR DİLİYORUM