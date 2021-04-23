Mustafa Cengiz yine aday!

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, bir kez daha adaylığını koyacak.

23 Nisan 2021 Cuma - 9:04
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Galatasaray'da istifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimde aday olmaya karar verdi.
 
Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.
 
Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak.
 
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek.
 
HAKAN ÜSTÜNBERK'E TEKLİF
 
Camiada sevilen eski yöneticilerden Hakan Üstünberk'i yeni yönetiminde düşünen Başkan, 7 Mayıs'a kadar ekibini netleştirecek.

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Etiketler: mustafa cengiz galatasaray
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