Mustafa Denizli resmen Altay'da!

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli yetiştiği kulüp Altay'la anlaşmaya vardı.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 13:20
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı. Mustafa Denizli, ücretini şehit ailelerini ve mehmetçik yakınlarına bağışlayacak. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunduklarını belirtmiş ve "Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli ise Altay'dan herhangi bir ücret talep edemeyeceğini ve bu ücretin bağışlanmasını rica ederek "Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için çok teşekkür ederim. Bu sezon herhangi bir kulüp çalıştırmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil. Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var, ilk olarak takımın çok geniş bir kadrosu var. Bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi, benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum. Bu iki önemli konuda şartlar yerine getirildiği takdirde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım. Bugün, başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim" açıklamasını yapmıştı.
 

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Etiketler: mustafa denizli altay
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