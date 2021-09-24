Mustafa Denizli: Sergen ile dertleştik, kimsenin başına gelmesin...

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

24 Eylül 2021 Cuma - 22:57
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Beşiktaş'ın sakatlıklardan dolayı bir hayli zor durumda maça çıktığını belirten Denizli, "Bu maçın 3 sonucu da sürpriz değildi. Beşiktaş, bir hayli zor durumda geldi. Biz de zor durumdaydık ama Beşiktaş kadar değildik. İyi geri dönüşler yapıyoruz, bu bizim için önemli. Beşiktaş gibi bir takıma karşı geri dönüş yapmak takımın kendine olan güvenini artıracak. Umut verici puanlar topladık. Bunu devam ettirmemiz lazım. İçerde, dışarda aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Maçta her iki takım da iyi mücadele etti ancak kazanan biz olduk. Sergen ile biraz dertleştik. Zor bir durumda, inşallah Sergen hocanın başına gelen kimsenin başına gelmesin. Yani takımı yok. Ajax gibi zorlu bir rakiple oynayacaklar, şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." diye konuştu.

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