Mustafa Reşit Akçay için yeni açıklama!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği, solunum yolu şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ardından entübe edilen Mustafa Reşit Akçay'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

24 Haziran 2021 Perşembe - 17:03
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği, solunum yolu şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin devamında durumu ciddiyetini koruduğu için entübe edilen Mustafa Reşit Akçay'ın son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı olarak takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil olarak seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

SALI GÜNÜ ENTÜBE EDİLDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği, 22 Haziran Salı günü yaptığı açıklamayla Mustafa Reşit Akçay'ın genel durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edilmiş halde tedavisinin devam ettiği kaydetmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


ŞAMPİYONLUK MAÇINA SOLUNUM CİHAZIYLA ÇIKTI

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı.

BASIN TOPLANTISINA KATILAMAMIŞTI

Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmamıştı.

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Etiketler: Mustafa Reşit Akçay Farabi Hastanesi Başhekimliği Kocaelispor
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