Mustafi resmen Schalke'de

Arsenal'den ayrılan tecrübeli stoper Mustafi Schalke ile anlşamaya vardı.

02 Şubat 2021 Salı - 10:17
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen 28 yaşındaki Mustafi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Schalke 04’ün yöneticisi Jochen Schneider, milli futbolcu Ozan Kabak’ın sezon sonuna kadar Liverpool’a kiralandığını anımsatarak, Mustafi'yle, Ozan Kabak’ın bırakacağı boşluğu dolduracak iyi bir savunma oyuncusunu transfer ettiklerini belirtti.
 
Hamburg kulübünün altyapısından 2009’da İngiltere’nin Everton takımına transfer olan Mustafi, 2012-2014 yıllarında İtalya’nın Sampdoria, 2014-2016 yıllarında İspanya’nın Valencia takımlarında ve 2016’dan bu yana da Arsenal’da forma giydi. Alman Milli Takımı ile 20 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 2014’te Dünya Kupası’nı kazandı.

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Etiketler: mustafi schalke
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