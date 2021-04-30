N'Koudou Beşiktaş'ta kaldı!

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Kevin N'Koudou, son dönemdeki performansıyla siyah-beyazlı takımda kalmayı garantiledi.

Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı.

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