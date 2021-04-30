N'Koudou Beşiktaş'ta kaldı!

Son maçlarda attığı gollerle taraftarlarını ayağa kaldıran N'Koudou Beşiktaş'ta kalmayı başardı.

30 Nisan 2021 Cuma - 9:26
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Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Kevin N'Koudou, son dönemdeki performansıyla siyah-beyazlı takımda kalmayı garantiledi.
 
Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı.
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Toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıran Fransız futbolcu, gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili tartışmalara da son vermiş oldu. N'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.

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Etiketler: N'Koudou beşiktaş
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