N'Koudou'dan Arda Turan'a gönderme!

16 Mayıs 2021 Pazar - 15:06
Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş
ile Galatasaray
arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.
Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Arda Turan
, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "Not in my house" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.
Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta N'Koudou da Arda'ya gönderme yaptı.
Fransız futbolcu paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "Better in our house" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.