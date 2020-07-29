N'Sakala Beşiktaş'a imzayı attı

Gelecek sezon her türlü sıkıntıya rağmen Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ilk transferi resmen gerçekleştirdi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:30 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 8:32
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi: Bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum Domagoj Vida Ada'ya, Marcelo Guedes Beşiktaş'a Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeriyle görüştü Sergen Yalçın gönderileceklerin listesini verdi! Beşiktaş'ta Mehmet Topal gündemi!

N'Sakala, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini de geri çevirip, yıllık 1 milyon Euro'ya Siyah-Beyazlılar'la anlaşmıştı. Bu kararında Alanya'da hocalığını yapan Sergen Yalçın'ın büyük payı olduğu öğrenilmişti. Alanya ile son kez sahnede... Bu akşam Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon'a karşı son kez Alanya formasını giyecek olan Demokratik Kongo'lu konusunda Kara Kartal'ın elini çabuk tuttuğu ve geçtiğimiz günlerde söz aldığı N'Sakala ile ön sözleşme yaptığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuyla 2+1 yıl üzerinden bir sözleşme yapıldığı bildirildi. (Fanatik)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor
Hızlı sürücü tatilde Hızlı sürücü tatilde Evli futbolcu Patrice Evra ünlü modelle fena yakalandı!Evli futbolcu Patrice Evra ünlü modelle fena yakalandı! Survivor Aycan'a rüya gibi teklif!Survivor Aycan'a rüya gibi teklif!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.