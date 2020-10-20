N'Sakala'dan Erol Bulut itirafı ve Caner Erkin sözleri

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala sözlerine şöyle başladı.

Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de çok sayıda futbolcu bu ailenin bir parçası olmak ister. Ben de burada olduğum için çok mutluyum.

Soru - cevap kısmı ise şu şekilde:

Transfer görüşmeleri nasıl gelişti? Teklif aldığında neler hissettin?

Birçok kulüp menajerimle temas alindeydi. Türkiye'ye geldiğimden beri çok çalıştım, Hedefim büyük takımlardı. Burada olduğum için çok mutluyum.

Beşiktaş'tan ilk kiminle görüştün?

İlk olarak Sergen hocayla görüştüm. Çünkü önceden tanışıyorduk. Sözleşmem bitmek üzereydi zaten ve ilk onunla görüştüm.

Beşiktaş şampiyonluk için sezona başladı ama henüz oturmayan bir takım var. Sen tecrübeli bir oyuncusun, tamamen ne zaman hazır olursunuz?

Sezona iyi başlamadık. Çok fazla yeni oyuncu var. Büyük bir takımız ve bireysel olarak iyi oyuncularımız var ama küçük detayları çözmemiz gerekiyor. En kısa zamanda en iyi şekilde oynamaya başlayacağız.

Türkiye'de gidenler ve gelenler karşılaştırılır. Senden önce Caner Erkin vardı. Onun yerini doldurabilir misin? Şampiyonluk hedefi hakkında neler söylersin?

Caner ile tamamen farklı iki oyuncuyuz. Bu karşılaştırmayı çok duyuyorum. Farklı tarzlarımız var. Farklı tarzlarda aynı sonucu beklemek doğru olmaz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Daha çok maç var. Geçen sezon da kötü başlangıç sonrası takım üçüncü olmuştu. Yine kendimize inanıyoruz.

Beşiktaş'ı tercih etmendeki en büyük etken neydi? En son golünü 2014'te attın, gol atmayı özledin mi?

Alanyaspor'da ilk maçımı burada Beşiktaş 'a karşı oynadım. Kulübün büyüklüğünden ve stadyumdan çok etkilendim. Alanya spor'da bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı. O da etkiledi beni. Gol atmayı isterim ama önceliğim takıma katkı yapmak ve savunma. Tabii ki gol atıp takıma bu şekilde de katkı yapmak isterim.

Sosyal medyadan aldığın en ilginç mesaj neydi? Transferin gitarla açıklandı. Tesislerde gitar çalıyor musun?

Futbol çok popüler bir oyun. Çok fazla taraftar var. Her mesaja cevap veremiyorum çok fazla geliyor. Alanya'da bu kadar değildi. Taraftarlara ilgileri için teşekkür ediyorum. Gitarı tesiste çalmıyorum çünkü utanıyorum ama şampiyon olursak gitar çalacağımın sözünü vermiştim. Bunu yapacağım.

Pozitif bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta yaşadığın en eğlenceli an neydi?

Böyle anlarımız çok var. Aboubakar Türk müziklerini çok seviyor ve dans ediyor. Onunla böyle anlarımız oluyor. Mutluluk ve pozitiflik başarının bir parçasıdır. Kötü sonuçlar aldığımızda bile takım arkadaşlarıma pozitif kalmayı telkin ediyorum. Bu da başarıyı getirecektir.

Kaleci Ersin ile ilgili düşüncelerin neler? Savunmanın oturduğunu düşünüyor musun?

Ersin çok iyi bir kaleci. Antrenmanlarda bu kaliteyi görebilirsiniz. Hataları olacaktır ama kimse mükemmel değil. İlerisi için duygularım çok olumlu. Savunma için ise oynadıkça daha fazla adapte oluyorsunuz. En başta ofsayt için bile birbirinize alışkın olmadığınız için hata yapabilirsiniz. Maç maç bu gelişecektir. Ben gelecekten çok umutluyum.

Derbilerle ilgili düşüncelerin neler?

Türkiye'de herkesin derbileri beklediğini görüyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray , Beşiktaş. Bunlar büyük maçlar, büyük rekabetler. Derbi haftası televizyonlarda bu maçlar konuşulur. Bu maçların önemini biliyorum. Taraftarın da beklentisi çok anlaşılabilir. Ben de başka takımda olsam bile bu maçları beklerdim kim kazanacak diye. Beşiktaş'ta da bu maçların gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.

Erol Bulut'un seni Fenerbahçe'ye istediğini söylemiştin. Neler oldu o süreçte?

Erol Bulut ile iyi bir ilişkimiz var. Fenerbahçe'ye gel ya da gelir misin diye bir telkinde bulunmadı. Tercihi bana bıraktı. Futbolcuların tercihini önemseyen bir insandır. Tercihi bana bıraktı ve ben de Beşiktaş'ı seçtim. Şimdi de ilişkimiz iyi. Alanya'daki kadar çok konuşmuyoruz. O Fenerbahçe'de ben Beşiktaş'tayım ama ilişkimiz hala güçlü.