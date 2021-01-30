Nabil Dirar Club Brugge'da

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:58
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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroya alınmayan Faslı Nabil Dirar'ın takımdan ayrılmak üzere olduğu belirtildi.
 
Dirar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ve Club Brugge'ün anlaşma sağladığı ve oyucunun önümüzdeki günlerde eski takımına imza atacağı belirtildi.
 
34 yaşındaki Faslı oyuncu Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25.07.2020 tarihhinde Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.
 
Nabil Dirar Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol 12 asist üretmişti.

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Etiketler: dirar fenerbahçe club brugge
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