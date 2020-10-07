Nadal Sinner'i 3-0'la geçti yarı finale yükseldi

İspanyol Rafael Nadal, teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Jannik Sinner'i 3-0 yendi ve yarı finale çıktı.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 13:51
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İspanyol Rafael Nadal, teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi. 
 
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Nadal ile kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan İtalyan Jannik Sinner karşı karşıya geldi. 
 
Toplam 2 saat 50 dakika süren maçta, dünya klasmanının 75 numarası Sinner'i 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, adını yarı finale yazdırdı. 
 
Kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol sporcu, yarı finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak. 
 
Schwartzman, geçen ay düzenlenen toprak kort turnuvası Roma Açık çeyrek finalinde Nadal'ı 2-0 mağlup etmişti. 

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Etiketler: nadal sinner
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