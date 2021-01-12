Nagelsmann'dan Sörloth açıklaması! Gidiyor mu?

Leipzig teknik direktörü Nagelsmann, Sörloth hakkında "Burada daha yeni ve sisteme alışması uzun sürdü" dedi.

12 Ocak 2021 Salı - 12:17 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 12:20
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Büyük umutlarla Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısında karşılayamazken Leipzig adına Bundesliga'daki ilk golünü 14. maçında attı. Leipzig, Dortmund'a 3-1 kaybetse de 90. dakikada golünü atan Sörloth, suskunluğunu bozmuş oldu.
 
Almanya'da performansı ile zaman zaman tartışılan Norveçli golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı, hatta Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilendiği iddia ediliyordu.
 
''İLERİDE ATACAĞI GOLLERİN HABERCİSİ''
 
Sörloth hakkında ayrılık iddiaları gelirken Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, golcü futbolcu hakında açıklamalarda bulundu.
 
Julian Nagelsmann, ''Sörloth'un ilk golünü atması çok önemliydi. Bu ona özgüven getirecek. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Burada daha yeni ve sisteme alışması uzun sürdü. Forvet için gol atmak çok önemlidir. Attıkça devamı gelir. Bu gol ile ilk adımlar atıldı. Belki de ileride atacağı bir sürü golün habercisiydi. Umarım gelecekte de kendisinden beklediğimiz performansı gösterir.'' sözlerini kullandı.
 
Bundesliga'da 557 dakikada sahada kalan Sörloth, sadece 1 gol kaydedebildi. Sörloth, Leipzig'deki ilk golünü ise Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı atmıştı.

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Etiketler: Nagelsmann Sörloth
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