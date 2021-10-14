Nantes hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu için 6 milyon euro

Fransız ekibi Nantes, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 6 milyon euro teklif edecek.

14 Ekim 2021 Perşembe - 10:31
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Türk Milli Takımı formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Fransa'da yakından takip edildi.
 
6 milyon euroluk teklif
 
Nantes'in teknik direktörü Yves Bertucci, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Milli takımdaki görüntüsünü çok beğendi.
 
Genç yeteneğin gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirten Bertucci, transferin gerçekleşmesi halinde kulübün önemli bir hamle yapmış olacağını ifade ediyor. Nantes, Ocak ayında Kerem'in bonservisi için Galatasaray 'a 6 milyon Euro’luk teklifte bulunacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

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Etiketler: nantes kerem aktüroğlu
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