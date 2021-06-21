Napoli'de Maradona'yı geride bırakan adam

Hamsik için bir itirafta bulunan Farnerud, 33 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Maradona’yı geçen adam!



Napoli’de kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Marek Hamsik, kulübün ve dünya futbolunun efsane ismini bile geride bırakarak haklı bir üne kavuşmuştu. Trabzonspor’un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, 121 kez fileleri havalandırdığı Napoli’de 115 gollü Maradona’yı geçerek kulüp tarihinin en golcü ismi unvanını kaptı. Diego Maradona ile bir araya da gelen Hamsik, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan unutulmaz isme, kendisinin rekorunu egale ettiği maçta giydiği formayı hediye etmişti.