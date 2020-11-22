Napoli - Milan canlı bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Maç eksiğiyle Milan’ın 2 puan gerisindeki Napoli bu maçı kazandığı takdirde Serie A’da liderliğe yükselecek. Milan’a karşı Serie A’da 11 maçtır kaybetmeyen ev sahibi ekip bu karşılaşmaların 6’sında galip geldi. Bugünkü mücadeleyi de kazanarak liderliğin yanı sıra Milan’ın deplasmandaki 14 maçlık yenilmezliğine de son vermek istiyorlar. Milan ise Gattuso ve Ibrahimovic önderliğinde yakaladığı havayı devam ettirerek hasret kaldığı İtalya şampiyonluğuna ulaşma amacında. Milano ekibi geçtiğimiz sezon sonundan itibaren yakaladığı çıkışın sürpriz olmadığını da gösterme niyetinde.

Napoli’de Osimhen’in eksikliğinde ileri uç yine Mertens’in olacak. Milan’da ise covid-19’u atlatan 39 yaşındaki Ibrahimovic bu sezonki muhteşem formunu karantina sonrası da devam ettirdi. Milli ara öncesi Hellas Verona deplasmanında takımını mağlubiyetten son dakikada kurtaran Zlatan ligdeki 5. maçında 8. golünü attı.

Takımlardaki eksiklere göz attığımızda Napoli’de Osimhen’in yanı sıra Hysaj, Ospina ve Rhamani’nin yokluğu ön plana çıkıyor. Milan’da ise Rafael Leao’nun sakatlığı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında Serie A’da oynanan son 5 maçın 4’ü berabere tamamlandı.

- İki ekip arasında oynanan son 3 resmi maçın ilk yarısında 1.5 gol üzeri skor üretildi.

- Milan’ın Serie A’daki son 17 maçının 14’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Milan Serie A’daki son 9 deplasman maçının hepsinde minimum 2 gol attı.

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MİSLİ.COM SERIE A UZMANI OZAN GÜR’ÜN ANALİZİ

Milli takımında omzundan sakatlanan Osimhen, ciddi bir eksik gibi görünmüyor. Oyuncunun beklenen performansın çok altında kalmasının üzerine yaşadığı sakatlık büyük bir talihsizlik. Milik gibi sakatlık sorunları yaşayan bir ismin alternatifliği bana göre sıkıntı teşkil ediyor. Milan’ın öz güveninin yanı sıra oyun temposundaki farklığı önemli bir koz. Milan’ın devamlılık göstermeme şüphesi yok. Rakip ayırt etmeden mücadele güçlerini yüksek tutuyorlar. Napoli karşısında kazanmaları bana göre sürpriz olmaz. Gattuso, eski takımı karşısında kontrollü oyunu tercih edeceklerdir. Bu yüzden öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak. Taraf bahsinde ise Milan tarafındayım. Ayrıca 1-2’lik skor tahminimi de not etmek istiyorum.