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Napoli servet ödemişti! Nikola Maksimovic Fenerbahçe'ye...

Napoli servet ödemişti! Nikola Maksimovic Fenerbahçe'ye...

Napoli'nin tecrübeli stoperi Nikola Maksimovic için Fenerbahçe devreye girdi.

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Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi.
 
Attila Szalai'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.
 
FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL
 
Maksimovic'i teknik patron Emre Belözoğlu'nun da çok istediği gelen haberler arasında.
 
29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nikola Maksimovic, 25 kez Sırbistan Mili Takım formasını sırtına geçirdi.
 
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
 
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için Fener'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor.
 
Maksimovic'in gelmesi halinde Lemos ve Tisserand'ın gönderilmesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 
NAPOLİ SERVET ÖDEMİŞTİ
 
Napoli kulübü 2017 yılında Nikola Maksimovic için Torino kulübüne 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Bu transfer o dönem Avrupa basınında fazlasıyla ses getirmişti.  (Takvim)

 

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Etiketler: Nikola Maksimovic fenerbahçe
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