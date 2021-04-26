Nazar değdi! Eder le 2 hafta yok

Trabzonspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Edgar Ie’de ikinci derecede kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Süper Lig’in 38’inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Edgar Ie’nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.