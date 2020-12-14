Nazar değdi! Kerem Aktürkoğlu koronaya yakalandı

14 Aralık 2020 Pazartesi - 8:50
| Son Güncelleme : 14 12 2020 - 8:55
Galatasaray, yapılan testler sonrasında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık
, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park
ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah
(13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.