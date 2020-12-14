Nazar değdi! Kerem Aktürkoğlu koronaya yakalandı

Galatasaray'da genç yıldız Kerem Aktürkoğlu koronaya yakalandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi - 8:50 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 8:55
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Galatasaray, yapılan testler sonrasında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
 

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Etiketler: kerem aktürkoğlu korona galatasaray
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