Nazar değdi! Trabzonspor'a Bakasetas şoku

23 Ekim 2021 Cumartesi - 14:08
Trabzonspor'un en önemli isimlerinden Bakasetas, Göztepe maçı öncesinde taraftarı üzdü. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik'ten yoksun sahaya çıkan Trabzonspor
bu kez de İzmir
deplasmanında Bakasetas'ı mecburen yedek bekletebilir. Yıldız oyuncu Göztepe maçı öncesinde sakatlık yaşadı. Sabah
Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Bakasetas'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Yunan 10 numara, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
BAKASETAS VE HAMSİK OYNAMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ
Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Bakasetas, Göztepe maçında oynamak istediklerini teknik ekibe iletti. Yeni baba olan Cornelius da gelmek istiyor. Oyuncuların bu duruşu teknik ekibi oldukça mutlu etti. Son kararı Abdullah Avcı verecek.