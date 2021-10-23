Nazar değdi! Trabzonspor'a Bakasetas şoku

Yunan 10 numara, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

BAKASETAS VE HAMSİK OYNAMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Bakasetas, Göztepe maçında oynamak istediklerini teknik ekibe iletti. Yeni baba olan Cornelius da gelmek istiyor. Oyuncuların bu duruşu teknik ekibi oldukça mutlu etti. Son kararı Abdullah Avcı verecek.