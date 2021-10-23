Nazar değdi! Trabzonspor'a Bakasetas şoku

Süper Lig'in en formda oyuncularından biri olan Bakasetas Göztepe maçı öncesi sakatlandı.

23 Ekim 2021 Cumartesi - 14:08
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Yunus Mallı sakatlandı Abdülkadir Ömür: Yavaş yavaş kendimi buluyorum Dorukhan Toköz ve Yusuf Sarı ilk 11'e... Kara ekran! FBTV'den şok eden tepki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu

Trabzonspor'un en önemli isimlerinden Bakasetas, Göztepe maçı öncesinde taraftarı üzdü. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik'ten yoksun sahaya çıkan Trabzonspor bu kez de İzmir deplasmanında Bakasetas'ı mecburen yedek bekletebilir. Yıldız oyuncu Göztepe maçı öncesinde sakatlık yaşadı. Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Bakasetas'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Yunan 10 numara, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
 
BAKASETAS VE HAMSİK OYNAMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ
 
Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Bakasetas, Göztepe maçında oynamak istediklerini teknik ekibe iletti. Yeni baba olan Cornelius da gelmek istiyor. Oyuncuların bu duruşu teknik ekibi oldukça mutlu etti. Son kararı Abdullah Avcı verecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: bakasetas trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
TFF'de Nihat Ödemir yeni MHK Başkanı'nı buldu! Kulüpler Birliği'ne ters ama Serdar Tatlı'nın yerine... TFF'de Nihat Ödemir yeni MHK Başkanı'nı buldu! Kulüpler Birliği'ne ters ama Serdar Tatlı'nın yerine...
Bodo Glimt 6 attı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı! Jose Mouriho Fatih Terim'in kalbine kancayı taktıBodo Glimt 6 attı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı! Jose Mouriho Fatih Terim'in kalbine kancayı taktı Antwerp maçında şişeleri tekmelemişti! Mesut Özil'den menajerine talimat! 'Vitor Pereira ile yıldızım barışmıyor bana kulüp bul'Antwerp maçında şişeleri tekmelemişti! Mesut Özil'den menajerine talimat! 'Vitor Pereira ile yıldızım barışmıyor bana kulüp bul' Ali Koç gemileri yaktı! Ocak ayında Vitor Pereira'ya bomba transfer hediyesi... Piyasa değeri tam 27 milyon euro...Ali Koç gemileri yaktı! Ocak ayında Vitor Pereira'ya bomba transfer hediyesi... Piyasa değeri tam 27 milyon euro...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.