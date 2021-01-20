NBA'da Utah Jazz, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

NBA'e iki maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Jazz, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek üst üste 6, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 28, Jordan Clarkson 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 32, Brandon Ingram'ın 17 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

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