NBA'da Utah Jazz, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-102 yendi.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 10:26
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NBA'e iki maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Jazz, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek üst üste 6, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti.
 
Jazz'da Donovan Mitchell 28, Jordan Clarkson 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.
 
Pelicans'ta Zion Williamson'ın 32, Brandon Ingram'ın 17 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
 
Nuggets, zorlanmadan kazandı
 
Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 119-101 yenerek bu sezon 7. galibiyetini aldı. Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, Paul Milsap da 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Thunder'da ise Luguentz Dort 20, Shai Gilgeous Alexa 14, Darius Bazley 12 sayıyla maçı tamamladı.

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Etiketler: Utah jazz nba New Orleans Pelicans
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