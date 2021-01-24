NBA'de 76ers, Pistons deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının 114-110'luk Detroit Pistons galibiyetine 8 sayılık katkıda bulundu.

24 Ocak 2021 Pazar - 11:15
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, konuk olduğu Pistons'ı 114-110 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.
 
76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid ve 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynayan Ben Simmons taşıdı. Furkan Kormaz ise kenardan gelerek 8 sayı, 4 ribaunt üretti.
 
Ligin son sırasındaki Pistons'ta Wayne Ellington 17, Svi Mykhailiuk 15 sayı kaydetti.
 
Curry'nin 3'lükleri Jazz'ı durdurmaya yetmedi
 
Utah Jazz, sahasında Golden State Warriors'ı 127-108 yenerek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.
 
Jazz'da Donovan Mitchell 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Mike Conley 17 sayı, 3 top çalma ve Bojan Bogdanovic 14 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynadı.
 
Warriors'ta Stephen Curry'nin 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve James Wiseman'ın 15 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
 
Curry, maç sonunda kariyerindeki 3 sayılık basket sayısını 2562'ye yükseltti. 32 yaşındaki basketbolcu, Reggie Miller'ı (2560) geçerek NBA tarihinin bu alandaki en başarılı isimleri arasında 2. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde 2973 üç sayılık basketle Ray Allen bulunuyor.
 
Sonuçlar
 
Brooklyn Nets-Miami Heat: 128-124
 
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 120-110
 
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 110-114
 
Utah Jazz-Golden State Warriors: 127-108
 
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 108-133
 
Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 90-10
 
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 112-120 (uzatmada)

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Etiketler: nba Detroit Pistons Philadelphia 76ers
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